Ολυμπιακός: Αποχωρεί για Γαλλία ο Γιαζίτσι - Aνανεώνει ο Ζέλσον Μαρτίνς

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επαναπατρισμό του στη Ligue 1.

Παρά τις ποιοτικές του αναλαμπές, ο 29χρονος άσος δεν κατάφερε να εδραιωθεί στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρότι η συνεισφορά του ερχόμενος από τον πάγκο ήταν αξιοσημείωτη, με απολογισμό 6 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής και ο αποκλεισμός του από την ευρωπαϊκή λίστα του Champions League φαίνεται πως δρομολόγησαν τις εξελίξεις για την αποχώρηση του.

Το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ ενδέχεται να ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιαζίτσι με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Ο έμπειρος άσος, που γνωρίζει άριστα το γαλλικό πρωτάθλημα από την επιτυχημένη θητεία του στη Λιλ, αναζητά πλέον μια ομάδα όπου θα έχει ηγετικό ρόλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ενδιαφέρον από τη Γαλλία είναι έντονο, με τον Ολυμπιακό να μην στέκεται εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη για περισσότερα αγωνιστικά λεπτά.

«Δένει» με νέο συμβόλαιο τον Ζέλσον Μαρτίνς

Την ίδια ώρα σε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθαν Ολυμπιακός και Ζέλσον Μαρτίνς, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να παραμένει κάτοικος Πειραιά για τα επόμενα χρόνια.

Αν και το τρέχον συμβόλαιο του 30χρονου άσου ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι, η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» επέλεξε να μην ενεργοποιήσει απλώς την υπάρχουσα οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, αλλά να προχωρήσει σε μια νέα, πολυετή συμφωνία. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετό καιρό και έχουν φτάσει σε οριστικό «deal», το οποίο αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα με τις σχετικές υπογραφές.

Ο Μαρτίνς κόντρα στον Άγιαξ/Εurokinissi

Από τον Ιανουάριο του 2024, όταν αποκτήθηκε από τη Μονακό έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ζέλσον Μαρτίνς αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο του πλάνου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με 76 συμμετοχές στο ενεργητικό του, έχοντας προσφέρει 13 γκολ και 13 ασίστ, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός συγκαταλέγεται στους πλέον επιδραστικούς ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών.

Μάλιστα είχε τεράστια συνεισφορά στην πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League, με τα τρία κρίσιμα τέρματα απέναντι σε PSV, Καϊράτ και Άγιαξ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της διοίκησης να τον διατηρήσει στο ρόστερ με νέο συμβόλαιο, επιβραβεύοντας τον ποδοσφαιριστή για τη μέχρι τώρα παρουσία του.