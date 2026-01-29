Ολυμπιακός: Βρέθηκε ξανά δίπλα στην ποδοσφαιρική ομάδα μέσω... βιντεοκλήσης ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη και συνάμα την πρόκριση για την επόμενη φάση απέναντι στον Άγιαξ στην Ολλανδία. Ανάμεσα στους φίλους της ομάδας του Πειραιά που βρέθηκαν στην Johan Cruyff Arena, ήταν και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ, Γιώργος Μπαρτζώκας μεσώ βιντεοκλήσης.

Αυτό προέκυψε καθώς ο χρηματοδότης της ομάδας βόλεϊ των ερυθρολεύκων, Λευτέρης Χρυσοφάκης ήταν στο πέταλο που φιλοξενούσε τους οπαδούς των φιλοξενούμενων και κάλεσε από το κινητό του τον Έλληνα τεχνικό μέσα από τις εξέδρες του γηπέδου.