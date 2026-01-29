Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με δεύτερο πόιντ γκαρντ το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Κόρι Τζόζεφ, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς αναμένεται να είναι διαθέσιμος επίσης. Από την άλλη πλευρά, ο Γουίλ Κλάιμπερν κατάφερε να αναρρώσει πλήρως και θα είναι διαθέσιμη η επιλογή του στον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του χρειάζονται την νίκη για να εδραιωθούν στις θέσεις που τους δίνουν το πλεονέκτημα έδρας στα play-off του θεσμού. Από την άλλη οι «Μπλαουγκράνα» θα διεκδικήσουν το παιχνίδι για να προστατεύσουν την 3η θέση που κατέχουν στον βαθμολογικό πίνακα.

Η αναμέτρηση στον Πειραιά ξεκινάει στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Nova Sports Prime.

