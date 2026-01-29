Live η «μάχη» του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague. Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με δεύτερο πόιντ γκαρντ το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Κόρι Τζόζεφ, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς αναμένεται να είναι διαθέσιμος επίσης. Από την άλλη πλευρά, ο Γουίλ Κλάιμπερν κατάφερε να αναρρώσει πλήρως και θα είναι διαθέσιμη η επιλογή του στον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θέλουν τη νίκη, για να εδραιωθούν στην πρώτη τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση στο Athletiko.gr