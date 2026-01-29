Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιόν, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται στη 12η θέση της ενιαίας βαθμολογίας και έχει ήδη «κλειδώσει» την παρουσία του τουλάχιστον στα νοκ άουτ play-offs και στρέφει πλέον το βλέμμα του στην υπέρβαση της 8άδας, η οποία οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του θεσμού.

Η αναμέτρηση του θα μεταδοθεί απευθείας από το COSMOTE SPORT 4, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 22:00.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας και έχει ήδη «σφραγίσει» το εισιτήριο για τα νοκ άουτ play-offs του Φεβρουαρίου. Διατηρεί μονάχα μαθηματικές -και μη ρεαλιστικές- ελπίδες για την 8άδα και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ANT1.