Live η δύσκολη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Γαλλία, εκεί όπου αντιμετωπίζει την Λυών για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» ψάχνουν μια ακόμα υπερβατική νίκη, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για παρουσία στην οκτάδα. Το κλίμα στις τάξεις του Δικέφαλου παραμένει βαρύ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε την ζωή 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, που θέλει να αφιερώσει μια μεγάλη εμφάνιση στη μνήμη των «αετόπουλων» που έφυγαν νωρίς.

Οι εντεκάδες

Λιόν: Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Καρβάλιο, Μέρα, Μόρτον, Καράμπετς, Μορέιρα, Χίμπερτ

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης

