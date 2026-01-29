Συγκλονιστικές στιγμές στη Γαλλία: Γκολ ο Γιακουμάκης, ο Ζίβκοβιτς ύψωσε φανέλα για τα «αετόπουλα»

Ράγισαν καρδιές στη Γαλλία τόσο πριν τη σέντρα, όσο και στο γκολ του Δικέφαλου στο ματς. Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στη Λιόν στο 20ό λεπτό, με τον Γιακουμάκη να ανοίγει το σκορ με προβολή, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση.

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε έξυπνα το κόρνερ παίζοντας το ένα-δύο, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο έμπειρος φορ του Δικεφάλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιακουμάκης δεν πανηγύρισε το γκολ, αλλά σήκωσε ψηλά τα χέρια του, δείχνοντας σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων.

Αμέσως μετά, ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα με το «12», αφιερώνοντας το τέρμα στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά για τον σύλλογο.

Eurokinissi

Eurokinissi

Δείτε το βίντεο με το γκολ του ΠΑΟΚ και όσα ακολούθησαν