Δυστύχημα στη Ρουμανία: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν σήμερα τον Χρήστο και τον Βασίλη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η «ασπρόμαυρη» οικογένεια αποχαιρετούν σήμερα τα θύματα του τραγικού τροχαίου στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.



Οι κηδείες δύο εκ των θυμάτων, του Χρήστου Ζέζιου του Βασίλη (Βάχο) Μολδοβάνοφ θα τελεστούν στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο, οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» σε ακόμη τρεις νέους, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00, ενώ οι σοροί θα βρίσκονται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.



Την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 θα γίνει η κηδεία ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.



Στο μεταξύ, ομάδες νέων οπαδών του ΠΑΟΚ αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των νεκρών έξω από το γήπεδο της Τούμπας, σε μια σιωπηλή ένδειξη πένθους και σεβασμού.

Σε καλή κατάσταση οι δύο τραυματίες

Σε σταθερή και καλή κλινική κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, και οι δύο υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες, με τα ζωτικά τους σημεία να παραμένουν φυσιολογικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, φέροντας εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο χρήζουν στενής παρακολούθησης. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική και η κατάστασή του κρίνεται επίσης σταθερή.

