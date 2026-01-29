«Σκέπασε» την Τούμπα ο πόνος για τα «αετόπουλα» - Σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Πιερία οι κηδείες

Την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/), σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.



Μία ημέρα μετά, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους τρεις νέους που ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.



Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στη 1 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Φωτό: EUROKINISSI

Στο γήπεδο της Τούμπας οι σοροί των επτά φιλάθλων

Υπό τις ιαχές του «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και πυρσούς - με οργανωμένο τρόπο- κατά μήκος της οδού Κλεάνθους, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, είπαν απόψε το τελευταίο «αντίο» στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, την Τρίτη (27/1), στη Ρουμανία, εκατοντάδες υποστηρικτές του «Δικεφάλου».



Οι σοροί των θυμάτων έφτασαν στο ύψος του γηπέδου της Τούμπας γύρω στις 19:30, έχοντας διασχίσει την πόλη από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» -όπου προσγειώθηκαν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα- συνοδεία μηχανοκίνητης πομπής από οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Έντονο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση σε αρκετά πρόσωπα, συνέθεσαν το σκηνικό άμα τη εμφανίσει των νεκροφόρων, οι οποίες πέρασαν από το στάδιο και συνέχισαν την πορεία τους για να βρεθούν οι κεκοιμημένοι με τις οικογένειές τους.



Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν από νωρίς το απόγευμα να συγκεντρώνονται στο χώρο για την υποδοχή των επτά, πολλοί από τους οποίους μαζεύτηκαν εντός του γηπέδου της Τούμπας, στη Θύρα 4.