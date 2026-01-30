Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ – Το «αντίο» σε Χρήστο και Βασίλη

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για τον 20χρονο φίλο του ΠΑΟΚ. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση, με τους γιατρούς να προχωρούν στην αποσωλήνωσή του, καθώς πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.



Ο νεαρός παραμένει προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά, ενώ η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε κρίθηκε απολύτως αναγκαία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί είχαν εντοπίσει οίδημα σε σπόνδυλο, το οποίο αφαιρέθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης. Η απόφαση για το χειρουργείο ελήφθη την τελευταία στιγμή, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που προηγήθηκαν της διακομιδής του.



Στο πλευρό του 20χρονου βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και το ιατρικό προσωπικό για την εξέλιξη της υγείας του.



Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και συντονίζοντας τον χρόνο και τον τρόπο της ασφαλούς μεταφοράς του στην Ελλάδα, όπως έγινε και με τους άλλους δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική…

Η Ελλάδα αποχαιρετά τα παιδιά της

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η «ασπρόμαυρη» οικογένεια αποχαιρετούν σήμερα τα θύματα του τραγικού τροχαίου στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.



Οι κηδείες δύο εκ των θυμάτων, του Χρήστου Ζέζιου του Βασίλη (Βάχο) Μολδοβάνοφ θα τελεστούν στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο, οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» σε ακόμη τρεις νέους, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00, ενώ οι σοροί θα βρίσκονται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.



Την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 θα γίνει η κηδεία ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.



Στο μεταξύ, ομάδες νέων οπαδών του ΠΑΟΚαφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των νεκρών έξω από το γήπεδο της Τούμπας,σε μια σιωπηλή ένδειξη πένθους και σεβασμού.