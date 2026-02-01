Live ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Η Τούμπα αποχαιρετά τα παιδιά της

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (19:30, Novasports Prime) τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί υπό τη σκιά των επτά φιλάθλων του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η διοίκηση, το αγωνιστικό τμήμα και οι οπαδοί της ομάδας θα αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα θύματα, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Όπως είναι λογικό το αγωνιστικό σκέλος περνά σε δεύτερη μοίρα για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει συγκλονισμένος από τον χαμό των επτά «αετόπουλων».

