Ανατριχίλα και δάκρυα: Το τελευταίο αντίο στα επτά αδικοχαμένα «αετόπουλα»

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές στην ιστορία της βίωσε απόψε η Τούμπα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Η έδρα του «Δικεφάλου» μετατράπηκε σε έναν απέραντο χώρο μνήμης για τους επτά οπαδούς που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά το ταξίδι τους προς τη Γαλλία.

Ένα επιβλητικό πανό με το σύνθημα «Το μόνο που με έμοιαζε να είμαστε μαζί...» κάλυπτε το πέταλο, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια με την αναγραφή «Αθάνατοι».

Η κατάθεση στεφάνων μπροστά από την ιστορική Θύρα 4 και η τήρηση σιγής, που έσπασε μόνο από το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», δημιούργησαν ανατριχιαστική ατμόσφαιρα με τον κόσμο στο γήπεδο να παρακολουθεί με δάκρυα στα μάτια. Το ποδοσφαιρικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο του Δικεφάλου να αποτίνει τον ελάχιστο φόρο τιμής στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα.