ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1: O Δικέφαλος έκανε το χρέος του και αφιέρωσε τη νίκη στα επτά «αετόπουλα»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 του Πανσερραϊκού στην Τούμπα για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε έναν αγώνα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ καθώς η Τούμπα… δάκρυσε για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου, που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 5’, ο Γερεμέγεφ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ, ενώ στο 8’ ο Βούλγαρος από δημιουργός έγινε σκόρερ. Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε προσωρινά στο 12’, μειώνοντας σε 2-1 με έξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φέλτες.

Η επιθετική πολυφωνία των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με τον Πέλκα να κάνει το 3-1 στο 19’ με εντυπωσιακό γυριστό βολ-πλανέ. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το 26ο λεπτό, όταν ο Βολιάκο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από στημένη φάση του Σάστρε. Πριν την ανάπαυλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια με τον Χατσίδη, λόγω ενοχλήσεων του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός της αναμέτρησης υποχώρησε αισθητά. Με το 4-1 ήδη διαμορφωμένο και τη συναισθηματική φόρτιση στο γήπεδο να είναι μεγάλη, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν διαχείρηση του παιχνιδιού, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78' Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Πέλκας (67' Μύθου), Κωνσταντέλιας (45' Χατσίδης), Γερεμέγεφ (78' Τάισον)

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87' Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66' Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76' Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46' Μασκανάκης)