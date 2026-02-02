Έπος: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet πήγε στο Πανθεσσαλικό με... παϊδάκια

Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, και ο Σωτήρης Δήμος φρόντισε να προσφέρει μία από τις πιο ιδιαίτερες στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον Βόλο. Ο γνωστός φίλος των «βυσσινί», που τείνει να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στα ελληνικά γήπεδα, εμφανίστηκε στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου με ένα ταπεράκι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Σύμφωνα με το «arenalarissa», ο πιστός οπαδός της θεσσαλικής ομάδα πήγε στο γήπεδο του Βόλου κρατώντας 2,5 κιλά αρνίσια παϊδάκια, τα οποία και μοίρασε στους συνοπαδούς του. Η κίνηση αυτή, όπως είναι λογικό, έγινε αμέσως viral και υπενθυμίζει σε όλους πως το ποδόσφαιρο είναι απλά η αφορμή για μια μεγάλη γιορτή.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κόμματη, η ομάδα της Θεσσαλίας πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, καθώς επικράτησε με 2-0 του Βόλου με ισάριθμα γκολ του Τούπτα και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.