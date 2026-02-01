Τεράστια ένταση μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισόδιο Ηλιόπουλου με Καραπαπά και διαιτητές

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισοφάριση του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Ταρέμι στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει μεγάλη ένταση αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση, εκφράζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του προς το διαιτητικό τιμ. Στο επίκεντρο των παραπόνων βρέθηκε η απόφαση του Ντάνι Μάκελι να υποδείξει πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών μέσω VAR στο φινάλε του αγώνα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω καθώς υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση και επεισόδιο ανάμεσα στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά. Χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα και να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι προς τη φυσούνα, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο στους διαδρόμους της Allwyn Arena.