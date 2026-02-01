Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Super League 1 Ποδόσφαιρο

Τεράστια ένταση μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισόδιο Ηλιόπουλου με Καραπαπά και διαιτητές

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε μετά το τέλος του ντέρμπι, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει επεισόδιο με τον Κώστα Καραπαπά και τους διαιτητές.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισοφάριση του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Ταρέμι στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει μεγάλη ένταση αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση, εκφράζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του προς το διαιτητικό τιμ. Στο επίκεντρο των παραπόνων βρέθηκε η απόφαση του Ντάνι Μάκελι να υποδείξει πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών μέσω VAR στο φινάλε του αγώνα.

6835539.jpg?v=0

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω καθώς υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση και επεισόδιο ανάμεσα στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά. Χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα και να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι προς τη φυσούνα, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο στους διαδρόμους της Allwyn Arena.

6835534.jpg?v=0

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Super League 1 Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader