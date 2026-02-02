Ολυμπιακός: «Ο Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά στον κύριο Μεντιλίμπαρ»

Iσόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα στο 59ο λεπτό, όμως οι Πειραιώτες με γκολ-πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισοφάριση του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Ταρέμι στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει μεγάλη ένταση αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση, εκφράζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του προς το διαιτητικό τιμ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω καθώς υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση και επεισόδιο ανάμεσα στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.

Ο Ολυμπιακός καταγγέλει πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πιο συγκεκριμένα τόνιζαν ότι «Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια.



Επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντέδρασαν και ο κ. Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή. Ο κ. Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview , όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου».