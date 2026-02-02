Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι - Στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα»

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το 1-1 από την έδρα της ΑΕΚ σε ένα ντέρμπι με ένταση και μεγάλες καθυστερήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως στο 90+16’ κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR, με τον Ταρέμι να ισοφαρίζει. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε σωστή την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και πίεσε ψηλά. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις συνεχείς διακοπές και τα γεγονότα στο φινάλε, τονίζοντας πως τέτοιες εικόνες δεν βοηθούν την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το παιχνίδι και την εικόνα του Ολυμπιακού: «Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα».

Για το τι άρεσε και τι όχι: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες με ρώτησες τι γνώμη έχω για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και σου είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά».