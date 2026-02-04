ΑΕΚ: Πειθαρχική δίωξη για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Κλήθηκε σε απολογία ο Ηλιόπουλος

Η ένταση και οι διαμάχες μετά την ολοκλήρωση του επεισοδιακού αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό και το ξέσπασμα του μεγαλομέτοχου της Ένωσης προς τον διαιτητή της αναμέτρησης έχουν συνέχεια. Την Τετάρτη (4/2) η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου και της ΠΑΕ ΑΕΚ από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, με αφορμή το ξέσπασμα του μεγαλομετόχου της Ένωσης μετά τη λήξη του ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.



Παράλληλα, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League κάλεσε σε απολογία τόσο τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ όσο και την ίδια την ΠΑΕ, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας για τα γεγονότα που ακολούθησαν το παιχνίδι.



Σε απολογία κλήθηκαν και οι ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητος, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ για υποθέσεις που αφορούν αγώνες της ίδιας αγωνιστικής.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1».

Η ανακοίνωση της Super League

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:



1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): “Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ.



2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: “Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.



3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-ιδ’ από 2/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.



4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και από 1/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.



5/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/257477 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ i) του Π.Κ. της ΕΠΟ».