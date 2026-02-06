Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Ηλιόπουλο- Χρηματικό πρόστιμο στην ΑΕΚ

Ποινή μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League για όσα διαδραματίστηκαν στο επεισοδιακό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Στην Ένωση, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει τις 21 χιλιάδες ευρώ, όπως γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης η λίγκα.

Η ανακοίνωση της Super League

«Αρ. Απόφ. 41/6-2-2026

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΚ 2) Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξιπρογενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και

δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ)»

