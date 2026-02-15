ΠΑΟΚ: «Ο Ηλιόπουλος δημιούργησε ένταση στον διάδρομο των αποδυτηρίων»

Η πλευρά του ΠΑΟΚ καταγγέλλει πως πριν από τη σέντρα του ντέρμπι υπήρξε ένταση από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στον διάδρομο των αποδυτηρίων και να επέμεινε να μπει στον χώρο για να αγκαλιάσει τους παίκτες της ομάδας του. Σύμφωνα με τους «ασπρόμαυρους», του ζητήθηκε να σεβαστεί τον χώρο , όπως είχε γίνει και στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια , ωστόσο εκείνος, συνοδευόμενος από άτομα της ασφάλειάς του και έχοντας διαπίστευση, εισήλθε προκαλώντας αναστάτωση, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία ακόμη και σε διαιτητές και παιδιά που συνόδευαν τους ποδοσφαιριστές.

«Επέμενε να μπει στον διάδρομο για να αγκαλιάσει τους παίκτες του. Δημιούργησε ένταση και μπήκε, έχοντας διαπίστευση.Του είχαμε πει πως πρέπει να σεβαστεί τον χώρο, όπως σεβαστήκαμε κι εμείς στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια», αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ενώ πρόσθεταν:

«Ήρθε με τη συνοδεία του, επέμενε και μπήκε κι αγκάλιαζε τους ποδοσφαιριστές του. Τον κοιτούσαν μέχρι και οι διαιτητές και τα παιδάκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές. Ήρθε και προκάλεσε ένταση», τόνιζαν οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο.