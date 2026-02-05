Αυτή είναι η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για το Conference League

Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική πορεία στην League Phase του Conference League, καθώς προκρίθηκε απευθείας στην φάση των «16», τερματίζοντας στην 3η θέση.

Η Ένωση κατέθεσε την ανανεωμένη της ευρωπαϊκή λίστα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωράει σε τρείς αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή ήταν γνωστή καιρό τώρα, δεδομένου ότι ο Φραντζί Πιερό δεν υπολογίζεται από τον Σερβο τεχνικό, επομένως αντικαταστάθηκε από τον Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η δεύτερη αλλαγή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως έκπληξη, καθώς αφορά την είσοδο του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην σχετική λίστα. Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου, ο Βούλγαρος αμυντικός θεωρείται μια αξιόπιστη έξτρα λύση στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων».

Τέλος, η τρίτη και τελευταία αλλαγή αφορά τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος προστίθεται καθώς η ΑΕΚ χρειαζόταν ακόμα έναν Έλληνα, ενώ εκτός έμεινε ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μάριν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι.