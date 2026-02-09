ΑΕΚ: Η επιστροφή στην κορυφή με εμφατική νίκη-αντίδραση και η δεύτερη ευκαιρία για μήνυμα τίτλου

Η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από την ατμόσφαιρα και το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πέρασε με εμφατικό διπλό από την έδρα που την δυσκολεύει περισσότερο από όλες τα τελευταία χρόνια στην επαρχία. Με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της και έχει μπροστά της ένα παιχνίδι που ίσως της δώσει σημαντικό προβάδισμα ενόψει των playoff.

Προσηλωμένη αλλά συνάμα διστακτική στο πρώτο μέρος

Παρά τα όσα άφησε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, Η ΑΕΚ δεν έδειξε να είναι επηρεασμένη όσο και αν τέτοιες καταστάσεις εμβαθύνουν συνήθως και στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Ένωση μπήκε αποφασισμένη να πάρει την νίκη κόντρα σε έναν αντίπαλο που της έχει κόψει βαθμούς στην έδρα του (και όχι μόνο) τα προηγούμενα χρονιά και να πιάσει κορυφή περιμένοντας τις καταλήξεις των δύο ντέρμπι σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του Νίκολιτς παρά την διάθεση και την αποφασιστικότητα της όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει όσο θα ήθελε στο πρώτο μέρος. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της στασιμότητας των παιχτών της, του τρόπου παιχνιδιού του αντιπάλου αλλά και της επιλογής παιχτών που δεν τους ταιριάζουν αυτά τα ματς. Η αναφορά γίνεται φυσικά για τους Ζίνι και Ελίασον, με τον πρώτο να μην μπορεί να βρει χώρους για να τρέξει και τον δεύτερο να μην έχει καταφέρει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα από όλους στην ομάδα, δηλαδή να σεντράρει. Έτσι το πρώτο ημίχρονο κύλησε με την ΑΕΚ να μην βρίσκει το γκολ και να δείχνει αργή και χωρίς ιδέες πέρα από τις επελάσεις του πολύ κάλου στο χθεσινό ματς, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο πολύτιμος Βάργκα που έδωσε την λύση και η δεύτερη ευκαιρία

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας την μια στιγμή που θα ξεκλείδωνε την άμυνα του Πανσερραϊκού. Έτσι και έγινε, καθώς ο Βάργκα με κεφαλιά από στατική φάση έδωσε στην ΑΕΚ το προβάδισμα δείχνοντας πόσο πολύτιμος είναι και θα είναι, ειδικά για αυτά τα παιχνίδια που ο αντίπαλος θα έχει έντεκα παίχτες πίσω από την μπάλα.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος για τους φιλοξενούμενους που διπλασίασαν τα τέρματα τους με το πέναλτι του Μάριν (που είχε και δυο ασίστ), χάνοντας και άλλες ευκαιρίες μέχρι να σκοράρουν ο Γκρούγιτς σχεδόν με την είσοδο του στο ματς για το 3-0 αλλά και ο Βάργκα για το 4-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση από ασίστ του επίσης ερχόμενου από τον πάγκο, Ζοάο Μάριο.

Το τέλος της αγωνιστικής την έφερε ξανά στην κορυφή και της έδωσε άλλη μια ευκαιρία να στείλει μήνυμα για τον τίτλο. Μπορεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να μην το κατάφερε, αλλά έχει μπροστά της άλλο ένα αυτή την φορά με τον έτερο δικέφαλο εκτός έδρας, ώστε να πάρει την νίκη, να αυξήσει την διαφορά ακόμα περισσότερο και να μπει στα playoff με ένα προβάδισμα που θα είναι αρκετά σημαντικό για να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στον κόσμο που σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι έδωσε το παρόν για να στηρίξει τον Νίκολιτς και την ομάδα του. Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής, ο κόσμος έχει παίξει και αυτός τον δικό του ρόλο σε ότι έχει πετύχει φέτος η ομάδα του. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως στο χθεσινό ματς ήταν 4.500 κόσμος απέναντι στον τελευταίο του πρωταθλήματος αυτό λέει πολλά και για την τρελά των φίλων της ΑΕΚ, αλλά και το ότι η ομάδα με την σταθερότητα και τα αποτελέσματα της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του.