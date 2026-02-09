Super League: Το πρόγραμμα «φωτιά» ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού για τη 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μπήκε ακόμα πιο γερά στην μάχη για την 4η θέση.

Η τελευταία αγωνιστική ανέδειξε την ΑΕΚ στην κορυφή, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Κυριακή (15/2, 19:30) για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα μεγάλο ντέρμπι που μπορεί να φέρει εκ νέου ανατροπές στην κορυφή. Ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λιβαδειά, σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας εάν θέλει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιάσει ξανά κορυφή στη βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ, παρότι με 45 βαθμούς βρίσκεται στην τρίτη θέση, έχει στη διάθεσή του ένα ματς λιγότερο, το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά. Θεωρητικά, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα από τους «ασπρόμαυρους», αλλά η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί και ένα ματς περισσότερο, καθώς και δύο κρίσιμα ντέρμπι με τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου.

Αρχικά, με την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

21η αγωνιστική 14/02 19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

23η αγωνιστική 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

23η αγωνιστική 01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

18η αγωνιστική (εξ αναβολής) 04/03 20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

21η αγωνιστική: 15/02 19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η αγωνιστική 01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

24η αγωνιστική 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά