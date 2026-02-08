Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και πέρασε άνετα από τις Σέρρες η Ένωση

Πέρασε εύκολα από τις Σέρρες και πάτησε -για την ώρα- κορυφή στη Stoiximan Super League η ΑΕΚ. Η Ένωση επιβλήθηκε με 4-0 του Πανσερραϊκού, με τις στατικές φάσεις να δίνουν τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν την απόλυτη υπεροχή, δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από τους Σερραίους και με «ξέσπασμα» στο 2ο μέρος πήραν τους τρεις βαθμούς.

Βάργκα (55', 90+5'), Μαρίν (89') και Γκρούγιτς (90+1') οι σκόρερ των «κιτρινόμαυρων», που με αυτή τη νίκη βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 48 βαθμούς. Τελευταίος με μόλις 8 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές παραμένει ο Πανσερραϊκός.

Το ματς

Χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία κύλισε το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έδειξε εξαρχής ότι θέλει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα, με τον Πασερραϊκό να προσπαθεί κυρίως να διαφυλάξει τα μετόπισθεν αναζητώντας τις στιγμές της στην αντεπίθεση. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με φάση διαρκείας στο 23', όταν ο Βίντα έπιασε μια πρώτη κεφαλιά πάσα, Μουκουντί, Ελίασον και Μάριν εκτέλεσαν άτσαλα, με τον Τσομπανίδη να μπλοκάρει εύκολα την τελική κεφαλιά του Σουηδού.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι παραλίγο να βρεθούν μπροστά στο σκορ σε μια ανύποπτη φάση στο 30'. Ο Ρότα γύρισε με ρίσκο την μπάλα προς τον Στρακόσα, ο Μασκανάκης προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα από τον κίπερ της Ένωσης που διόρθωσε το λάθος του συμπαίκτη του. Οι στατικές φάσεις αποτέλεσαν βασικό τρόπο απειλής για την ΑΕΚ, που δεν κατάφερε όμως να βρει γκολ στο πρώτο μέρος απέναντι στην σφιχτή άμυνα των Σερραίων.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς, ο Πανσερραϊκός δεν επέτρεπε πολλούς χώρους και αμυνόταν διαρκώς με ολόκληρη την εντεκάδα πίσω από την γραμμή της σέντρας. Η λύση για τους «κιτρινόμαυρους» ήρθε μέσω μιας στατικής φάσης στο 55ο λεπτό. Ο Μαρίν εκτέλεσε άψογα στο 2ο δοκάρι ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα, ο Βάργκα έβαλε σωστά το κεφάλι του και έδωσε την λύση και το προβάδισμα.

Eurokinissi

Οι παίκτες του Νίκολιτς πήραν ψυχολογία μετά το γκολ του Βάργκα στο 62' παραλίγο να διπλασιάσουν τα τέρματα τους, με τον Κοϊτά να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ και τον Τσομπανίδη να απομακρύνει ενστικτωδώς. Στο 74' ο Κοϊτά στην κόντρα πάτησε περιοχή, προσπάθησε να νικήσει τον πορτιέρε του Πανσερραϊκού με ένα δυνατό σουτ στη κλειστή γωνία, η μπάλα όμως πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων.

Στο 88' και έπειτα από εξέταση του VAR ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι και την αποβολή του Βόλνεϊ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, με του; Γκρούγιτς και Βάργκα στις καθυστερήσεις να γράφει το τελικό 0-4 υπέρ της ΑΕΚ.

Eurokinissi

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι (Καρέλης 69'), Ριέρα (Μπιλέ 64'), Τεϊσέιρα, Τσαούσης, Μασκανάκης (Μπεν Σαλάμ 64'), Λύρατζης, Δοϊρανλής (Σοφιανός 86'), Φέλτες, Ομεονγκά, Κάλινιν

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Πενράις (Πήλιος 46'), Βίντα, Μουκουντί, Μάριν, Πινέδα (Μάνταλος 54'), Ελίασον (Ζοάο Μάριο 70'), Κοϊτά (Γκρούγιτς 90+1'), Ζίνι (Γκατσίνοβιτς 70'), Βάργκα

