Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι των «αιωνίων»

Το μεγάλο παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν είναι άλλο από αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Επέστρεψε ο Ελ Καμπί, εκτός οι Πιρόλα και Αντρέ Λουίζ. Από την άλλη, οι «πράσινοι» θέλουν αποτέλεσμα γοήτρου στο Φάληρο, αλλά και ουσίας στο κυνήγι για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Μέσα το νέο απόκτημα, ο 20χρονος Κροάτης Γιάγκουσιτς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAO #slgr — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 8, 2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφον,Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν , Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος ,Ταμπορδα, Τεττεη, Αντινο