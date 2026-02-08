Live το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για τη Super League

Αγωνιστική γεμάτη... ντέρμπι η 20η της Stoiximan Super League. Ο Άρης αντιμετωπίζει στην έδρα του τον ΠΑΟΚ, αναζητώντας ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τους τρεις βαθμούς για να σκαρφαλώσουν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ για τους «κιτρινόμαυρους» η νίκη θα δώσει ανάσα στην μάχη για τις θέσεις 5-8 και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι εντεκάδες

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης

