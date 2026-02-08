Η ώρα και το κανάλι για το Πανσερραϊκός - ΑΕΚ και το ΟΦΗ - Λεβαδειακός για τη Stoiximan Super League

Πλούσια είναι η δράση της Κυριακςή (08/02) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκτός από τα ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.



Στις 16:00 στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών ο ουραγός της κατάταξης Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τη 2η της βαθμολογίας ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.



Μία ώρα αργότερα, στις 17:00 ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.