Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έχασε βαθμούς και σερί στο Μενχενγκλάντμπαχ η αντίπαλος του Ολυμπιακού

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό της μομέντουμ και έφυγε με ισοπαλία 1-1 από την έδρα της Γκλάντμπαχ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων και κράτησε τις «ασπιρίνες» τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, σε μια περίοδο όπου κάθε απώλεια κοστίζει.



Το παιχνίδι είχε ξεκάθαρα διαφορετικές ταχύτητες ανά ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος, η Γκλάντμπαχ παρουσιάστηκε καλά οργανωμένη, με ένταση στις μονομαχίες και σωστές αποστάσεις στις γραμμές της. Η πίεση απέδωσε καρπούς μόλις στο 10ο λεπτό, όταν λάθος αντίδραση του Μπλάσβιχ έδωσε την ευκαιρία στον Ένγκελχαρντ να ανοίξει το σκορ, βάζοντας φωτιά στην εξέδρα.



Η Λεβερκούζεν δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει στο ματς λίγο πριν την ανάπαυλα. Σε φάση διαρκείας, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Γκλάντμπαχ από ατυχία του Σάντερ, με το 1-1 να αλλάζει τα δεδομένα πριν το ημίχρονο.



Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την ένταση και πήραν τον έλεγχο. Κυκλοφόρησαν πιο γρήγορα την μπάλα, δημιούργησαν προϋποθέσεις και άγγιξαν την ανατροπή, με κορυφαία στιγμή το δοκάρι του Σικ. Παρ’ όλα αυτά, η τελική προσπάθεια έλειψε και το σκορ δεν άλλαξε.





