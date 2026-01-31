Κάσπερ Χιούλμαντ: «Πολύ έμπειρος ο Μεντιλίμπαρ - Συμπαγής ομάδα ο Ολυμπιακός»

Η κλήρωση της φάσης των playoffs του Champions League έβγαλε «επανάληψη» της 7ης αγωνιστικής της League Phase, με τον Ολυμπιακό να κληρώνεται εναντίον της Λεβερκούζεν για μία θέση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι μετά από καταπληκτική εμφάνιση του Τζολάκη κέρδισαν (2-0) τους Γερμανούς στο «Καραϊσκάκης», θα υποδεχτούν τις «ασπιρίνες» στο Φάληρο, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (22:00).

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (24/02, 22:00) στην περίφημη BayArena, με τους φιλάθλους των Πειραιωτών να σπεύδουν ήδη από τώρα να εξαντλήσουν τα διαθέσιμα εισιτήρια για την πολύ σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του Χιούλμαντ

Ο προπονητής της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι της ομάδας του στη Φρανκφούρτη εναντίον της Άιντραχτ, ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις του για την κλήρωση του Champions League.

Αναφέρθηκε εκτεταμένα στον Ολυμπιακό, για τον οποίο δήλωσε πως είναι μία συμπαγής ομάδα, με έναν πολύ έμπειρο προπονητή, ενώ παράλληλα δε δίστασε να μιλήσει και για την ατμόσφαιρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», υπογραμμίζοντας πως οι οπαδοί της ομάδας γνωρίζουν πως να δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα.

«Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό εαυτό μας για να πάρουμε την πρόκριση στους "16". Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση, αυτός είναι ο στόχος μας.

Ο Ολυμπιακός είναι μια συμπαγής ομάδα, με ξεκάθαρες ιδέες και πολύ έμπειρο προπονητή. Οι οπαδοί στο γήπεδο τους, δημιουργούν εξαιρετική ατμφόσφαιρα, που τους δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση», τόνισε αρχικά.

Η Λεβερκούζεν μετά την ήττα στο Φάληρο, έχει σημειώσει δύο συνεχόμενες νίκες και ο Κάσπερ Χιούλμαντ υπογράμμισε πως το παιχνίδι με την Άιντραχτ είναι πολύ σημαντικό, καθώς μπορεί να βοηθήσει τις «ασπιρίνες» να χτίσουν ένα καλό σερί.

«Είναι πάντα δύσκολο εναντίον της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, ειδικά στη Φρανκφούρτη. Οι δύο πρόσφατες νίκες μας έκαναν πολύ καλό. ήταν πολύ σημαντικές. Τώρα μας περιμένει ένας άλλος σημαντικός αγώνας. Πηγαίνουμε εκεί για να βασιστούμε στις καλές μας εμφανίσεις και να φέρουμε μια νίκη πίσω στη Λεβερκούζεν», δήλωσε καταλήγοντας.