Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οι υποψιασμένες «ασπιρίνες» ξανά στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο δρόμο του Ολυμπιακού στα Playoffs του Champions League και το ραντεβού με φόντο την πρόκριση στους «16» του θεσμού. Στη League Phase οι δύο ομάδες είχαν παίξει στο Καραϊσκάκη, με τους Πειραιώτες να κερδίζουν 2‑0 χάρη σε γκολ Κοστινιά και Τάρεμι. Τώρα, όμως, η γερμανική ομάδα έρχεται πιο υποψιασμένη, έχοντας σταθεροποιήσει την εικόνα και τα αποτελέσματα της.



Φέτος στη Bundesliga η Λεβερκούζεν βρίσκεται στην 6η θέση με 32 βαθμούς σε 19 ματς. Η ομάδα έχει δείξει αρετές και ποιότητα τόσο επιθετικά όσο και στη μεσαία γραμμή, χωρίς όμως να είναι άτρωτη αμυντικά. Στη League phase του Champions League ξεχώρισαν η νίκη 2‑0 εκτός έδρας επί της Μάντσεστερ Σίτι και το 3‑0 επί της Βιγιαρεάλ στη Bay Arena, αποτέλεσμα που σφράγισε τη παρουσία της στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Back to Greece! 🇩🇪🇬🇷💫



We will face Olympiacos in the Play-Offs round of the Champions League! pic.twitter.com/sVF2PZY6Nq — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 30, 2026





Το ρόστερ της Λεβερκούζεν έχει αξία περίπου 430 εκατ. ευρώ, με μέσο ηλικιακό όρο 26,2 ετών και βασίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά. Ο Αλεχάντρο Γκριμάλδο συμμετέχει ενεργά σε γκολ και δημιουργία, ενώ ο Πατρίκ Σικ είναι ο βασικός στράικερ και χαρισματικός σκόρερ έχοντας ήδη φέτος 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μάλικ Τίλμαν δίνει κίνηση και λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο Λούκας Βάσκεθ, πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτει εμπειρία στα άκρα και ο Έκι Παλάσιος, διεθνής Αργεντίνος, φροντίζει η ομάδα να μην χάνει ισορροπία στο κέντρο. Σημαντικός είναι και ο τερματοφύλακας Μαρκ Φλέκεν (που απουσίαζε στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό), που έχει κρατήσει σε κρίσιμα παιχνίδια το μηδέν.

Η «μικρή κοιλιά» στην αρχή του 2026

Η Λεβερκούζεν, ωστόσο, δεν είχε σταθερή εικόνα στην αρχή του 2026. Η ομάδα έδειξε σημάδια κόπωσης και αστοχίας στην τελική προσπάθεια, ειδικά στο παιχνίδια του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό και της Bundesliga που γνώρισε δύο εύκολες ήττες απο Χόφενχαϊμ και Στουτγάρδη αντίστοιχα. Αυτή η «μικρή κοιλιά» επηρέασε προσωρινά την εικόνα της, αλλά η ομάδα κατάφερε γρήγορα να επαναφέρει την αποτελεσματικότητα, κλείνοντας το Γενάρη με δύο νικες και μάλιστα με ανέπαφη εστία, στο γερμανικό πρωτάθλημα κόντρα στην Βέρντερ (1-0) και στην Ευρώπη κόντρα στην Βιγιαρεάλ (2-0).

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να προσέξει κυρίως τις γρήγορες μεταβάσεις της Λεβερκούζεν, τις κάθετες μπαλιές προς τον Πάτρικ Σίκ και την κινητικότητα του Μάλικ Τίλμαν στο χώρο πίσω από την άμυνα. Σημαντική θα είναι η συγκέντρωση στις στημένες φάσεις λόγω του Αλεχάνδρο Γκριμάλδο και η διατήρηση του ρυθμού στο κέντρο, ώστε να μην αφήσει χώρους για αντεπιθέσεις. Σίγουρα ένας αντίπαλος ποιοτικός αλλά και στα μέτρα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.