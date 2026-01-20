Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Θρύλος από... ατσάλι «καθάρισε» τους Γερμανούς και πάει για πρόκριση

Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και συνεχίζει να... ονειρεύεται! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κέρδισε και τη Λεβερκούζεν (μετά την εκτός έδρας επικράτηση εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι) για την 7η αγωνιστική της League Phase και παραμένει ολοζώντανη στο κυνήγι μίας θέσης στα πλέι-οφ του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον στην 22η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς και διατηρούν... εις ακέραιο τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Πειραιώτες, οι οποίοι πήραν κεφάλι στο σκορ από πολύ νωρίς (2') με κεφαλιά του Κοστίνια, έπειτα από κόρνερ του Ροντινέι.

Η Λεβερκούζεν έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, όμως ο Τζολάκης «κατέβασε ρολά» και ο Ταρέμι έδωσε τη χαριστική βολή στους Γερμανούς, πλασάροντας υποδειγματικά τον Μπλάσβιτς για το τελικό 2-0 (45').

Ιδανικό ξεκίνημα και γκολ στα 94 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ολυμπιακό, που πίεσε ψηλά την άμυνα της Λεβερκούζεν, κερδίζοντας κόρνερ με τον Τσικίνιο στο 2ο λεπτό. Ο Ροντινέι ανέλαβε την εκτέλεση από τα δεξιά και με καταπληκτική σέντρα στην καρδιά της μικρής περιοχής, βρήκε τον Κοστίνια, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0 για τους «ερυθρολεύκους».

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει ψηλά. Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με περισσότερους από 6 παίκτες πάνω από τη σέντρα.

Η Λεβερκούζεν άγγιξε την ισοφάριση όταν στο 10ο λεπτό, έπειτα από κόρνερ, ο Κουάνσα εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση, με τον Τζολάκη να απομακρύνει ενστικτωδώς.

Ο Ολυμπιακός απέιλησε με σουτ του Μουζακίτη στο 15', έπειτα από ωραία ενέργεια του δραστήριου Ζέλσον και σέντρα του Ορτέγκα από τα αριστερά.

Ένα λεπτό αργότερα, οι Γερμανοί έφτασαν κοντά στο 1-1, όμως ο Τζολάκης δήλωσε και πάλι «παρών», αποκρούοντας το σουτ του έμπειρου Ισπανού, Λούκας Βάσκεθ, που εκτέλεσε από τα αριστερά.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό. Η ασφυκτική πίεση των παικτών του Μεντιλίμπαρ απελευθέρωσε χώρους για τη Λεβερκούζεν, η οποία μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως κατόρθωσε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να «σπάσει» την ζώνη της πίεσης και να επιτεθεί κερδίζοντας μέτρα στο γήπεδο με άμεσο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 25', με τον Κοφάν να κάνει την προβολή από τη μικρή περιοχή, έπειτα από ωραία παράλληλη σέντρα του Μπαντέ. Η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο 30', ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Άντριχ στον Τσικίνιο, όμως ο Ιταλός διαιτητής, Μαριάνι έδειξε «παίζετε».

Έξι λεπτά αργότερα, στο 36' ο Γκριμάλντο απείλησε την εστία του Τζολάκη. Ο Ισπανός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των «ερυθρολεύκων», εκτέλεσε με δύναμη, η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία της εστίας, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού «κατέβασε ρολά», απομακρύνοντας σε κόρνερ.

Η Λεβερκούζεν τις ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός το γκολ

Στο 44ο λεπτό, η Λεβερκούζεν έχασε τη μεγαλύτερη της ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Μάζα γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή, ο Λούκας Βάσκεθ κινήθηκε στην τροχιά της, έκανε το σουτ, όμως η κοντινή προβολή του κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη.

Ένα λεπτό αργότερα, οι Γερμανοί έφτασαν ξανά κοντά στην ισοφάριση. Ο Πόκου πέρασε τη μπάλα στον Κοφάν, ο οποίος εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση, με τον Τζολάκη να αποκρούει εξ επαφής. Στη συνέχεια της φάσης, ο Γκριμάλντο έκανε το μακρινό σουτ, όμως ο 23χρονος τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπλόκαρε σταθερά.

Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του στο παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές της Λεβερκούζεν βγήκαν μπροστά, ο Έσε έκλεψε τη μπάλα, βρήκε τον Ροντινέι στον χώρο και ο Βραζιλιάνος με μία καταπληκτική κάθετη πάσα έδωσε στον Ταρέμι, που στόπαρε, έμεινε όρθιος και εκτέλεσε υποδειγματικά τον Μπλάσβιτς, γράφοντας το 2-0 για τους «ερυθρολεύκους».

Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε άψογα το αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τη Λεβερκούζεν στην επίθεση. Ο Τζολάκης, όμως ήταν καθοριστικός, απομακρύνοντας το σουτ του Μάζα στο 46ο λεπτό.

Στο 57', ο Τσικίνιο επιχείρησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Μπλάσβιτς.

Στο δεύτερο μέρος, οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το υπέρ τους 2-0 και διατήρησαν το προβάδισμα, κλείνοντας σωστά τους χώρους. Η Λεβερκούζεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη, με τους Πειραιώτες να κρατούν ψηλά τις γραμμές τους, πιέζοντας σε όλο το μήκος του γηπέδου.

Στο 80ο λεπτό, ο Πάτρικ Σικ βρέθηκε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής των «ερυθρολεύκων», πλάσαρε για να μειώσει σε 2-1, όμως ο Τζολάκης ήταν ξανά καθοριστικός, απομακρύνοντας εντυπωσιακά.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μία υπερπολύτιμη νίκη εν όψει της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την επόμενη Τετάρτη (28/01) τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται να κερδίσουν για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (74' Μπιανκόν), Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (75' Γκαρσία), Μαρτίνς (79' Μπρούνο), Τσικίνιο (82' Τσικίνιο), Ρόντινεϊ, Ταρέμι (75' Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (58' Τίλμαν), Ποκού (81' Κούλμπρεθ), Μάζα (70' Αρτούρ), Κοφάν (70' Σικ).