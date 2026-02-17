Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ταξίδι του στο Champions League αντιμετωπίζοντας τη Λεβερκούζεν σε διπλούς νοκ-άουτ αγώνες για τη φάση των πλέι-οφ.

Στις τάξεις των οπαδών της ομάδας του Μεντιλίμπαρ επικρατεί ανυπομονησία, με τα εισιτήρια της πρώτης αναμέτρησης (18/02, 22:00) εναντίον των Γερμανών στο στάδιο «Καραϊσκάκης» να εξαφανίζονται μέσα σε μόλις λίγες ώρες.

Οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί τους τη Λεβερκούζεν για δεύτερη φορά στο φετινό Champions League, σχεδόν ένα μήνα με τη σπουδαία επικράτηση (2-0) εναντίον των «ασπιρίνων» για την 7η αγωνιστική της League Phase και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (17/02) πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς στη Γερμανία (24/02, 22:00) είναι διαθέσιμα, δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα διατεθούν. Οι τιμές κυμαίνονται από 33 έως 110 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από την Τρίτη 17/02 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 19/02 και ώρα 11:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Γερμανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας».