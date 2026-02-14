Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Αποθεώθηκε από πρώην ποδοσφαιριστή του πριν τα ματς με Λεβερκούζεν

Τη Λεβερκούζεν θα βρει στον δρόμο του για τη «φάση» των 16 του Champions League ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν ξανά τους Γερμανούς, αυτή τη φορά στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, περίπου έναν μήνα μετά τον θρίαμβο τους με 2-0, στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής των «ασπιρίνων», Aλέιξ Γκαρσία μίλησε στην «AS» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον προπονητή των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο συνεργάστηκαν την σεζόν 2020/21 στην Εϊμπάρ, με τον διεθνή χαφ να πραγματοποιεί 11 συμμετοχές, μοιράζοντας μία ασίστ.

O 28χρονος αποθέωσε τον Βάσκο κόουτς, τονίζοντας πως του οφείλει πολλά, διότι τον πήρε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση της καριέρας του και τον έφερε στην La Liga, ενώ μίλησε και για τον χαρακτήρα του, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα που βγάζει προς τα έξω δεν τον αντικατοπτρίζει.

«Μαθαίνεις κάτι διαφορετικό από κάθε προπονητή. Ο καθένας έχει το δικό του όραμα, το δικό του στυλ παιχνιδιού. Παίξαμε επίσης εναντίον τους στη League Phase του Champions League. Μίλησα μαζί του και χάρηκα που τον είδα. Απ’ έξω φαίνεται πως του αρέσει να «τα χώνει», αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν επίσης ένας από τους προπονητές που με βοήθησαν να ξαναβρώ τον δρόμο μου. Με πήρε από μια δύσκολη κατάσταση και με έφερε στην πρώτη κατηγορία. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος. Θα ξανασυναντηθούμε…», ανέφερε ο Γκαρσία στην συνέντευξη του... πλέκωντας έτσι το εγκώμιο του πρώην προπονητή του και σύντομα αντιπάλου του.