Ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν... προειδοποιεί τον Ολυμπιακό ενόψει της πρώτης αναμέτρησης

Τη Λεβερκούζεν θα βρει στον δρόμο του για τη «φάση» των 16 του Champions League ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00). Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν ξανά τους Γερμανούς, αυτή τη φορά στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, περίπου έναν μήνα μετά τον θρίαμβο τους με 2-0, στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.



Η Λεβερκούζεν θέλει τη ρεβάνς και επιδιώκει να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 24ης Φεβρουαρίου.



«Η πρόκριση θα κριθεί στο γήπεδό μας, όμως τα θεμέλια για την επόμενη φάση πρέπει να τα βάλουμε με μια κορυφαία εμφάνιση στον Πειραιά. Πάντα λέγαμε πως στόχος μας είναι να μπούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Το να το πετύχουμε αποτελεί μεγάλο κίνητρο», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Σίμον Ρόλφες, πριν από την αναχώρηση της αποστολής.



Τα διδάγματα από το πρώτο παιχνίδι αναμένεται να διευκολύνουν την προετοιμασία του προπονητή Κάσπερ Χιούλμαντ.



«Αυτό το καμπανάκι θα μας βοηθήσει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μας περιμένει η ίδια ατμόσφαιρα και το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Για τον Ολυμπιακό αυτά τα ματς είναι τα παιχνίδια της χρονιάς», ανέφερε ο Ρόλφες και συνέχισε λέγοντας: «Η νοοτροπία μας και στον Πειραιά πρέπει να είναι να αναζητούμε πρώτα τη λύση προς τα μπροστά. Θα προσπαθήσουν να μας πιέσουν από νωρίς και να κλέψουν μπάλες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πρέπει να προσπαθήσεις να κυκλοφορήσεις σωστά και να παίξεις και κάθετα».



Όπως υπογράμμισε: «Δεν είναι απαραίτητο κάθε πάσα να βρίσκει στόχο, όμως έτσι σπρώχνεις τον αντίπαλο στο μισό του γηπέδου. Αν παίξουμε μπροστά, θα δημιουργήσουμε και τις ευκαιρίες μας».