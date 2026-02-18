Φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν - Δείτε την ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (18/02, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον πρώτο από τους δύο νοκ-άουτ αγώνες της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Οι Πειραιώτες φτάνουν στον αγώνα χωρίς απουσίες και ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του για την «τιτανομαχία» με τους Γερμανούς.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε ένα ιδιαίτερα επιθετικό σχήμα, παρατάσσοντας την ομάδα του με δύο «κυνηγούς» (Ελ Κααμπί και Ταρέμι), καθώς και δύο εξτρέμ (Ζέλσον και Ποντένσε).

Χωρίς εκπλήξεις οι υπόλοιπες επιλογές, αφού ο Μουζακίτης προτιμήθηκε από τον Σιπιόνι και ο Πιρόλα από τον Μπιανκόν.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Ταρέμι