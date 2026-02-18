Champions League: Το αστρονομικό ποσό που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση πρόκρισης στους «16»

Το ταξίδι του Ολυμπιακού στα αστέρια συνεχίζεται, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να βρίσκεται για δεύτερη φορά για φέτος στον δρόμο των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις «ασπιρίνες» για όγδοη φορά στην ιστορία τους με σκοπό να προκριθούν ξανά στην φάση των 16 του Champions League, μετά από 12 χρόνια. Η πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων θα πραγματοποιηθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (18/2 22:00), και πέρα από την πρόκριση, τα οικονομικά οφέλη προκαλούν... ίλιγγο.

Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει ήδη βάλει στα ταμεία του 43.151.000 ευρώ από την πορεία του στο φετινό Champions League, ένα ποσό το οποίο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο που έχουν λάβει οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες μαζί (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ). Σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο των Γερμανών, οι ερυθρόλευκοι θα προσθέσουν στα ταμεία τους άλλα 11.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά που δίνει η κάθε πρόκριση