Ολυμπιακός: Η πλήρης αποστολή για Λεβερκούζεν με Πιρόλα

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της Τετάρτης (18/2 22:00), καθώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ανακοίνωσε την αποστολή.

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση όσο αφορά την ενδιάμεση φάση του Champions League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει κάποια απουσία, καθώς επιστρέφει και ο Λορένζο Πιρόλα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Ο Ιταλός αμυντικός συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, όπως και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.

H αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.