Basket League: Που θα δείτε το Ολυμπιακός-Προμηθέας και το Καρδίτσα-Παναθηναϊκός

Έκλεισε με άψογο τρόπο τη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague και θέλει να συνεχίσει να κερδίζει με άνεση, εντός συνόρων. Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Stoiximan GBL.



Από τη δική του μεριά, ο Παναθηναϊκός που παραδόθηκε στην Παρτίζαν και ηττήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Άρη στο «Παλέ», έχει ανάγκη το... ξεμούδιασμα, απέναντι στην σαφώς πιο αδύναμη Καρδίτσα.



Πού θα δείτε τα παιχνίδια των «αιωνίων»



13.00, 8/2 / Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας (ΣΕΦ) / ΕΡΤ2



16.00, 8/2 / Α.Σ. Καρδίτσας - Παναθηναϊκός (Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «Γιάννης Μπορούσης») / ΕΡΤ2