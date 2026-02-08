Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: «Πράσινο» ξέσπασμα με κορυφαίο τον Χολμς

Μια πρώτη αντίδραση μετά την ήττα από την Παρτιζάν και πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Καρδίτσα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνάντησε δυσκολίες για ένα ημίχρονο, κυρίως λόγω της μεγάλης αστοχίας της (8/28 δίποντα στο πρώτο 20λεπτο), αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικός σε άμυνα κι επίθεση και επικράτησε άνετα με .

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή δουλειά έκαναν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (8 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Τι Τζέι Σορτς (8 πόντοι, 7 ασίστ).

Σορτς και Χολμς έμοιαζαν μόνοι τους

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, με τον Αμερικανό σέντερ να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του και να πετυχαίνει 6 από τους πρώτους 8 πόντους της ομάδας του με τη συμπλήρωση 5 λεπτών (5-8). Μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, όμως, δύο σερί λάθη στην επίθεση, έφεραν σερί 5-0 στο τρανζίσιον για την Καρδίτσα και νέο τάιμ άουτ, αυτή τη φορά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Σορτς και Οσμάν ήρθαν από τον πάγκο για να βοηθήσουν για το 12-16 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε πάνω του το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του και βοήθησε να δημιουργηθεί διψήφια διαφορά (19-30), ωστόσο οι δύο ομάδες ήταν απίστευτα άστοχες. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι είχαν 1/15 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός 8/28 δίποντα! Μάλιστα σε μία και μόνο φάση οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να αστοχήσουν σε 7 σουτ μέσα από τη ρακέτα στο 15’. Το πρώτο 20λεπτο ολοκληρώθηκε με το Τριφύλλι στο +10 (22-32).

Καταιγιστική τρίτη περίοδος σε άμυνα κι επίθεση

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς, με τον Παναθηναϊκό να πατάει γκάζι. Ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε στις αδυναμίες που έχει η Καρδίτσα στη ρακέτα πέτυχε 8 πόντους (από 3 δημιουργίες του Καλαϊτζάκη), ενώ με τα τρίποντα των Ερνανγκόμεθ και Οσμάν η διαφορά πήγε πάνω από 20 πόντους μέσα σε σχεδόν 4 λεπτά (27-49). Η «πράσινη καταιγίδα» συνεχίστηκε, με τον Καλαϊτζάκη να κάνει εξαιρετική δουλειά, ενώ με 4 σερί τρίποντα (2 του Χουάντσο και από ένα των Τολιόπουλου και Καλαϊτζάκη) το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +28 για τον Παναθηναϊκό (35-63).

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78

Πηγή: Athletiko.gr