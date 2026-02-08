Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας (102-87): Εύκολη νίκη με MVP Πίτερς και... 40 ασίστ

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL καθώς κέρδισε εύκολα με 102-87 και τον Προμηθέα στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της regular season.



Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 17-0 και είναι μόνη πρώτη και "αγκαλιά" με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ενώ οι Πατρινοί με 6-10 έχουν λίρες πιθανότητες για να μπουν στην οκτάδα.



Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Πίτερς με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ, ο Νετζήπογλου με 14 πόντους και 7 ασίστ, ο Χολ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο και ο Βεζένκοφ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ουόκαπ είχε 14 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.



Για τους Πρωταθλητές επίσης απουσίασαν οι Μόρις, Τζόζεφ, Παπανικολάου, Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκης.



Από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισαν ο Κόλεμαν με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Χάρις με 18 πόντους και 3 ασίστ.



Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας στο Φάληρο (12/2, 21:15) για την EuroLeague, ενώ για τον Προμηθέα το Περιστέρι (14/2) στην Πάτρα για το Πρωτάθλημα.



«Τελείωσε» από νωρίς το ματς ο Ολυμπιακός



Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός με τον Χολ να σκοράρει γρήγορα 5 πόντους προηγήθηκε με 10-4 (στο 3'), ενώ με τον Ουόκαπ να φτάνει τις 5 ασίστ προηγήθηκε για πρώτη φορά με +9 (18-9 στο 6').



Ο Χολ έμοιαζε ασταμάτητος με 11 πόντους και οι γηπεδούχοι κυριαρχούσαν για το 22-9 (στο 7'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με καλάθι του Πίτερς για το 32-13 με το οποίο «αγκάλιασαν» από νωρίς τη νίκη.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει και με 3/3 τρίποντα του Χάρις μείωσε με επιμέρους 11-3 σε 35-24 (στο 13').





Με τον Νετζήπογλου να προσφέρει 7 πόντους και τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει τους πρώτους του 4 πόντους οι Πειραιώτες ανέβασαν γρήγορα τη διαφορά πάλι στο +16 (43-27 στο 15') και έδειχναν πως έλεγχαν πλήρως την κατάσταση.



Ο Τζόουνς ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα και με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +21 (50-29 στο 17'), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με καλάθι του Πλώτα έπειτα από λάθος του Φουρνιέ για το 57-38.





Ίδια εικόνα στο δεύτερο μέρος, παρά την αντεπίθεση του Προμηθέα



Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι εξαιρετικά εύστοχοι από μακριά και να μειώνουν σε 60-47 (στο 23') με επιμέρους 9-3.



H διαφορά μειώθηκε ακόμα περισσότερο σε 63-54 (στο 24') με το τέταρτο τρίποντο του Τάκερ και τους Πατρινούς να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κακή εικόνα των αντιπάλων τους!



Οι Πειραιώτες με Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ απάντησαν αμέσως με σερί 8-0 για το 71-54 (στο 26'), ενώ ο Ουόκαπ φτάνοντας τις 12 ασίστ και ο εξαιρετικός Πίτερς τους 21 πόντους διαμόρφωσαν το σκορ σε 78-59 στο 28ο λεπτό.



Η τρίτη περίοδος έληξε με 83-62 και ουσιαστικά όλα είχαν κριθεί.



Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά εύστοχες με τους Νετζήπογλου και Χάρις να κάνουν το σκορ 90-71 στο 33ο λεπτό.



Ο Βεζένκοφ με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο πέντε λεπτά πριν το φινάλε έστειλε τη διαφορά στο +26 (97-71) για πρώτη φορά και όλοι ανέμεναν τη λήξη.



Στο 38ο λεπτό το σκορ ήταν 100-75 και στο τέλος του ματς οι Πειραιώτες πανηγύρισαν το 17/17 στο Πρωτάθλημα με 102-87.



Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Φουρνιέ.



Προμηθέας (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ, Κόλεμαν, Μπαζίνας, Μπέλο-Οσάγκιε, Πλώτας, Σταμούλος, Πούλος, Λάγιος, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος.