Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Χέιζ-Ντείβις μετά την απόρριψη της πρότασης του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού.



Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω στόρι στο instagram, το τριφύλλι κατέθεσε στον Αμερικανό παίκτη τη μεγαλύτερη προσφορά, αλλά ο παίκτης είπε όχι για άλλους λόγους.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Athletiko, ο Αμερικανός φόργουορντ οδεύει προς την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το story του Γιαννακόπουλου για το «άκυρο» του Ντέιβις

Στην ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ σημειώνει ότι έχει στο συρτάρι του υπογραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας και του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχολιάζει και όσα ακούγονται για την ενίσχυση την ομάδας. Σημειώνεται ότι ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις έμεινε τυπικά ελεύθερος από τους Μπακς το πρωί της Κυριακής και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με πιο πιθανό προορισμό τη Χάποελ.

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.

Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλ@κα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο», αναφέρε σε story του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.