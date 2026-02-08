Live η εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό για τη Super League
Η ΑΕΚ ταξίδεψε στις Σέρρες, αναζητώντας μονάχα νίκη για να αναρριχηθεί ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στοχεύει στη νίκη απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας, με σκοπό να σκαρφαλώσει στην κορυφή της λίγκας πριν τα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Οι εντεκάδες
Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Τσαούσης, Μασκανάκης, Λύρατζης, Δοϊρανλής, Φέλτες, Ομεονγκά, Κάλινιν
ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Μουκουντί, Μάριν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα
