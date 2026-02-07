Super League 1: Σημαντικές νίκες για Αστέρα AKTOR και Παναιτωλικό - Η βαθμολογία

Ο Παναιτωλικός έφυγε με ένα τεράστιο «διπλό» από τη Λάρισα, επικρατώντας με 4-1 της ΑΕΛ Novibet στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αποτέλεσμα που του δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα.



Η ομάδα του Αγρινίου μπήκε φουριόζα στο ματς και άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο νεοαποκτηθείς Μπάτζι βρήκε δίχτυα με κεφαλιά. Η υπεροχή των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο 23’, με τον Εστεμπάν να σκοράρει εντυπωσιακά με βολέ έξω από την περιοχή για το 0-2. Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο 31’ με τον Γκαράτε, ξαναμπαίνοντας προσωρινά στο παιχνίδι.



Ωστόσο, ο Παναιτωλικός δεν άφησε περιθώρια. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ρόσα πέτυχε τρίτο γκολ, «παγώνοντας» το γήπεδο, ενώ στο 73’ ο Σμυρλής με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4. Μια εμφάνιση ουσίας και αποτελεσματικότητας, που αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο σκορ.

Ύστερα από σχεδόν δυόμισι μήνες αναμονής, ο Αστέρας AKTOR βρήκε ξανά τον δρόμο προς τη νίκη στη Stoiximan Super League. Μετά από 69 ημέρες και επτά συνεχόμενα ματς χωρίς «τρίποντο» (πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες), οι Αρκάδες χαμογέλασαν, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στην Τρίπολη.



Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ, όμως συνολικά ο Αστέρας παρουσίασε ένα σοβαρό και συγκροτημένο πρόσωπο. Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έδειξε πιο αποφασισμένος, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και μετουσίωσε την υπεροχή του σε μια απολύτως δίκαιη νίκη.



