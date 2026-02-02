ΑΕΚ: O λόγος που αποκτήθηκε ο Βάργκα, τα δυο πρόσωπα και η αδράνεια που κόστισε την νίκη

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν λειψό από θέμα τελικών με τον Ολυμπιακό να έχει την πιο κλασική με τον Ροντινέι, η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στις αρχές του δεύτερου με τον Βάργκα όντας καλύτερη, αλλά μια λάθος αντίδραση και έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελευταία φάση του παιχνιδιού τής στέρησαν μια νίκη που θα την έφερνε στο +5 από τον αντίπαλό της και θα της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα στην μάχη του τίτλου.

Η αμυντική της λειτουργία την κράτησε ζωντανή στο πρώτο μέρος

Στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά και γενικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, η Ένωση δεν κατάφερε να απειλήσει αρκετά τους φιλοξενούμενους, αν εξαιρέσουμε την φάση του Ζίνι που απέκρουσε ο Τζολάκης. Όμως αμυντικά λειτούργησε εξαιρετικά σχεδόν σε όλες τις φάσεις με πρώτο βιολί τον Ρέλβας, ο οποίος ήταν ανίκητος στον αέρα, ενώ δεν άφησε και τον Ταρέμι να κάνει το παιχνίδι του.

Ακόμα όμως και όταν δεν γινόταν σωστά η δουλειά από τους αμυντικούς, εμφανιζόταν όταν έπρεπε ο Στρακόσα ο όποιος συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις και κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι στην φάση του 19' όπως αρμόζει σε τερματοφύλακα μεγάλης ομάδας. Από εκεί και πέρα το πρέσινγκ του Ολυμπιακού προβλημάτισε το build-up της ΑΕΚ, ενώ η μεσαία γραμμή με την επιθετική ήταν εμφανώς αποκομμένες μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει απειλητική για τα καρέ των Πειραιωτών.

Η μετάλλαξη του δεύτερου ημιχρόνου και ο παρολίγον MVP

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ άλλαξε πρόσωπο και έγινε πιο επιθετική δείχνοντας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Νίκολιτς προφανώς σκέφτηκε και την κούραση του Ολυμπιακού και βάζοντας μέσα τους Κοϊτά για την ταχύτητα του και το πλάτος που θα έδινε και Βάργκα που μπορεί την μίση φάση να την κάνει γκολ, πήρε τα ηνία. Ο Ούγγρος έβαλε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα και έβαλε και τον κόσμο στην εξίσωση. Σε εκείνο το σημείο η Ένωση είχε το μομέντουμ και λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα της, όμως Γιόβιτς και Πινέδα δεν κατάφεραν να σημαδέψουν σωστά στην τεράστια διπλή ευκαιρία τους στο 68'.

Στην συνέχεια το βάρος έπεσε στο κέντρο, με τους Μάριν και Πινέδα να κρατούν μονοί τους την ομάδα τόσο με σωστές μεταβιβάσεις επιθετικά, κάτι που βοήθησε στην δημιουργία, όσο και ανασταλτικά με καίριες επεμβάσεις, όπου και όταν έπρεπε. Ειδική αναφορά επιβάλλεται να γίνει όμως και στον Μπαρναμπάς Βάργκα. Ο νέος επιθετικός της ΑΕΚ μπήκε στο ματς, με σκοπό να εκμεταλλευτεί έστω μια από τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν και αυτός με την πρώτη του προσπάθεια άνοιξε το σκορ και έδειξε γιατί η ΑΕΚ έκανε την οικονομική υπέρβαση για να τον αποκτήσει. Θα μπορούσε να κρίνει και το ματς δίνοντας την πρώτη νίκη στην Ένωση απέναντι στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια, όμως του στέρησε αυτήν την χαρά ο Ταρέμι και το κερδισμένο πέναλτι των «ερυθρόλευκων».

Έκανε δήλωση τίτλου ακόμα και αν πικράθηκε με την ισοφάριση

Η ΑΕΚ έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι και φαινόταν ότι θα πάρει μια νίκη χρυσάφι που θα την κρατούσε μόνη πρώτη και με διαφορά. Η ισοφάριση του Ολυμπιακού πάγωσε την ομάδα του Νίκολιτς, όμως τα συμπεράσματα που βγήκαν είναι απολύτως ενθαρρυντικά. Η επιθετικότητα και η ένταση του δεύτερου μέρους αν γίνει περισσότερη σε διάρκεια μέσα στα παιχνίδια, η ΑΕΚ σίγουρα θα διεκδικήσει τους στόχους της μέχρι τέλους.

Επιπλέον για το τέλος κράτησα άλλα δυο πράγματα που για μένα δείχνουν ότι η προσπάθεια της ομάδας αναγνωρίζεται από τον κόσμο και την διοίκηση της. Πρώτον, ο κόσμος παρά την «παγωμάρα» από την εξέλιξη του ματς, έμεινε στην βροχή και χειροκρότησε την ομάδα, αντιλαμβανόμενος την εμφάνιση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές ακόμα και αν δεν ήρθε το θεμιτό αποτέλεσμα. Δεύτερον, η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να μην κρατήσει το πρόστιμο παρότι δεν ήρθε το 3/3 που ζήτησε δείχνει ότι και αυτός κατάλαβε ότι η ομάδα έχει τις σωστές βάσεις για να κάνει ότι καλύτερο μπορεί φέτος αλλά και γενικά τα επόμενα χρόνια.