Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί νομικά κατά του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την απολογία του

Σε κλίμα έντασης απολογήθηκε την Τετάρτη (11/2) στην ΕΠΟ ο Μάριος Ηλιόπουλος, για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι ΑΕΚ- Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του Μάκελι, με αφορμή το πέναλτι που οδήγησε στο τελικό 1-1, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε κατά την απολογία του σε σοβαρές καταγγελίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό και το παρασκήνιο. Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως την Τρίτη το μεσημέρι, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν άμεση. Οι «ερυθρόλευκοι» καταγγέλλουν τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ και ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον του.

Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «χυδαίες και συκοφαντικές αναφορές που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της απολογίας του και οι οποίες στη συνέχεια διέρρευσαν στον Τύπο», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε ο κύριος Ηλιόπουλος στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, σε στελέχη και τον προπονητή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».