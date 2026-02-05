«Kαμπανάκι» για Ποντένσε – Η ΔΕΑΒ τον κάλεσε για την επιστροφή της ομπρέλας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση στις 10 Φεβρουαρίου 2026 τον Ντάνιελ Ποντένσε και την ίδια την ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, ο Πορτογάλος εξτρέμ καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα, όταν φέρεται να πέταξε πίσω προς την κερκίδα μια ομπρέλα που είχαν ρίξει οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο. Η επιτροπή χαρακτηρίζει το γεγονός ως «πράξη παρότρυνσης σε βία» και ζητά από τον παίκτη και τον σύλλογο να παρουσιαστούν για να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει ένταση, με την ΑΕΚ να προχωρά σε επίσημη καταγγελία κατά του Ποντένσε για τη ρίψη της ομπρέλας προς τους οπαδούς της, καταθέτοντας και οπτικοακουστικό υλικό στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.

Ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 10/02/2026, τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΣΤΕΛΟ ΠΟΝΤΕΝΣΕ (Daniel Castello Podence) καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου), περιστατικό που έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ -ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026».