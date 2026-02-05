Ολυμπιακός: Το Σάββατο (7/2) το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:30, θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, της 8ης Φεβρουαρίου 1981. Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες στους φίλους της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7».

Η ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.



Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.



Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.



Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.



Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά».