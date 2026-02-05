Ολυμπιακός: Με καρδιά πρωταθλητή...

Κάποιοι ανησυχούσαν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ανάμεσά τους. Ο Βάσκος τεχνικός ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι τιμόνι κρατάει στα χέρια του, τι φαρέτρα διαθέτει και πόσο δουλεμένη είναι η ομάδα του για να το αποδεικνύει στα δύσκολα.

Τώρα, λοιπόν, που μπήκαμε στο πιο κομβικό πεδίο της σεζόν, ο Ολυμπιακός ανεβάζει στροφές, δείχνει το μέταλλο του πρωταθλητή και βγάζει χαρακτήρα, όπως έκανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Τρίπολη. Τι κι αν οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα;

Οπως πάλεψαν κόντρα σε όλους και σε όλα το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής για να μη φύγουν ηττημένοι από τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ματς που με λίγο περισσότερη προσοχή θα μπορούσαν να νικήσουν, έτσι και στο «Κολοκοτρώνης» πήραν το πολύτιμο τρίποντο που τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε μια έδρα που παραδοσιακά τους βγαίνουν τα συκώτια, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος από το πρώτο λεπτό για να καθαρίσει το παιχνίδι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που από εδώ και πέρα παίζει τη ζωή του στη Super League. Το γρήγορο γκολ του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τα ερυθρόλευκα στην 59η παρουσία του σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελεί την πρώτη δικαίωση του «Μέντι», ο οποίος εμπιστεύθηκε για άλλη μια φορά τον συμπατριώτη του κι ας μην έχει τσουλήσει από το ξεκίνημα της περιόδου.

Του βγήκαν όλα παρά τις αρκετές αλλαγές

Θέλει καρύδια να δίνεις διαδοχικές ευκαιρίες σε έναν παίκτη που πιστεύεις, αλλά δεν του βγαίνει τίποτα εδώ και μήνες, αλλά κι εκείνος πρέπει να έχει το ειδικό βάρος για να ανταποκριθεί όταν δεν του βγαίνει τίποτα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, όμως, δεν χαμογέλασε χθες μόνο επειδή βρήκε δίχτυα ο 35χρονος μέσος που έδειξε να ξυπνά την πλέον καθοριστική στιγμή.

Ο κόουτς εμπιστεύθηκε τον Νασιμέντο σε ρόλο αντί-Τσικίνιο και ο πιτσιρικάς Πορτογάλος όχι απλά τον δικαίωσε, αλλά συνδυάστηκε άψογα με τον Ποντένσε, ο οποίος είχε εντολή να συγκλίνει και να απειλεί ως κρυφός κυνηγός. Κάτι που έγινε και στο 2-0 από τον Ταρέμι που θα αποτελέσει είδηση πλέον αν περάσει παιχνίδι στο οποίο δεν θα σκοράρει!

O Ιρανός Πρίγκιπας έφτασε τα 16 γκολ φέτος σε 26 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις, τις 5 ασίστ (στο 3-0 του Ζέλσον), ενώ έχει κερδίσει και τρία πέναλτι. Τα νούμερά του στο σκέλος της εκτέλεσης απλά δεν υπάρχουν, ενώ από κοντά και ο Ποντένσε έφτιαξε δύο γκολ, με εμφάνιση που έβγαλε πολλά γούστα. Από κοντά και ο Μαρτίνς που υπέγραψε πρόσφατα το νέο του συμβόλαιο, αποτέλεσε διαρκή απειλή, ενώ κλείδωσε και το τρίποντο πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού.

Σούπερ Μπρούνο, όργια Ποντένσε και Ζέλσον, τοπ Ταρέμι

Στα κέρδη μιας εμφατικής νίκης και η παρουσία του Μπρούνο, ο οποίος άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του μετά την επιστροφή από το Κόπα Αφρικα. Ο Νιγηριανός μπακ όργωσε την αριστερή πλευρά, είχε ισορροπία στις επιλογές του σε άμυνα κι επίθεση. Με λίγα λόγια ανταποκρίθηκε στο ρόλο του και δίκαια πήρε τα εύσημα από τον προπονητή του.

Το πιο μεγάλο χαμόγελο του Μεντιλίμπαρ, ωστόσο, προήλθε από την εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του, με τον Τζολάκη να επεμβαίνει στο ματς λιγότερες φορές απ' ότι τα δάκτυλα του ενός χεριού. Μπιανκόν, Ρέτσος και Κοστίνια δεν άφησαν δικαιώματα στους αντιπάλους τους να βρουν καθαρή ευκαιρία, με βοήθειες και από Γκαρθία. Εσε, ενώ στο τελευταίο ημίωρο είδαμε να πατούν χορτάρι μαζί οι δύο νεοφερμένοι Λουίς και Κλέιτον.

Με μυαλωμένο παιχνίδι, καλό ρυθμό και εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις η ομάδα του Πειραιά όχι απλά μετέτρεψε σε περίπατο ένα από τα πιο απαιτητικά ματς στη διάρκεια της σεζόν, αλλά παρά την κούραση από το ντέρμπι που προηγήθηκε, λειτούργησε ως καλοκουρδισμένη μηχανή. Με έξι τελικές στην εστία, μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τρία γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο...

Αρπάζουν τις ευκαιρίες οι ρεζέρβες

Το ροτέισον δικαιώνει τον κόουτς του Ολυμπιακού που επέμενε να μην υπάρξουν πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ στη διάρκεια του χειμερινού παραθύρου, ενώ σταδιακά τον δικαιώνουν παίκτες της δεύτερης ζώνης, όπως οι Σιπιόνι, Νασιμέντο, Μπρούνο, όπως και οι δύο φρέσκοι Βραζιλιάνοι.

Κι όλα αυτά χωρίς Ελ Καμπί που ετοιμάζεται για την Κυριακή και τον ΠΑΟ, κάτι που θα συμβεί και με τον Ροντινέι, ενώ το παλεύει με σοβαρές πιθανότητες και ο Πιρόλα. Παράλληλα, πήραν ανάσες οι Τσικίνιο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, την ώρα που για πρώτη φορά λειτούργησε τόσο καλά το δίδυμο Ποντένσε, Ζέλσον στις δύο πτέρυγες. Τι άλλο να ζητήσεις...

Υ.Γ.: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν στη νέα λίστα της UEFA θα βρίσκεται και το όνομα του Γιαζίτζι, μαζί με το δίδυμο των νεοαποκτηθέντων λάτιν.