Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-3: «Άλωσε» την Τρίπολη με κεφάτο Ποντένσε και πάτησε κορυφή

Εύκολο αποδείχτηκε το απόγευμα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη λίγες μέρες πριν το ντέρμπι «αιωνίων». Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-0 του Αστέρα AKTOR στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Γκαρθία άνοιξε τον «δρόμο» προς το τρίποντο από το 3ο λεπτό, με τον Ταρέμι να σημειώνει το 2-0 στο 27' απλοποιώντας από νωρίς τα πράγματα για τους Πειραιώτες. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ζέλσον Μάρτινς (59'), σε ένα παιχνίδι που ο Μεντιλίμπαρ είδε τον Ποντένσε να έχει συμμετοχή και στα τρία τέρματα της ομάδας του.

Πρώτος με 46 βαθμούς ο Ολυμπιακός, στην προτελευταία θέση με 13 βαθμούς ο Αστέρας που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Από την εκτέλεση κόρνερ του Ποντένσε η μπάλα δεν απομακρύνθηκε σωστά, ο Πορτογάλος γέμισε ξανά, ο Γκαρθία έκλεψε από τον Μεντιέτα και με ένα ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ. Πέντε λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά στο 0-2, με τον Ταρέμι να πιάνει μια κεφαλιά ανενόχλητος μετά την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε και τον Τσιντώτα να αποκρούει εντυπωσιακά.

Eurokinissi

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέχισε να ζητά πίεση στην ομάδα του, με σκοπό να βρεθεί ένα ακόμα γκολ που θα απλοποιούσε τα πράγματα από νωρίς. Ο Ποντένσε στο 25' απείλησε με μακρινό σουτ που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Τσιντώντας, πριν έρθει το δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους με τον Ταρέμι να εκτελεί, την μπάλα να κοντράρει στα σώματα και να αιφνιδιάζει τον τερματοφύλακα του Αστέρα.

Eurokinissi

Οι Αρκάδες απάντησαν στο 30', όταν ο Μίτροβιτς προσπάθησε με ένα μακρινό σουτ να νικήσει τον Τζολάκη, ο κίπερ των Πειραιωτών όμως μπλόκαρε σταθερά. Δύο λεπτά αργότερα ο Τζοακίνι συνεργάστηκε όμορφα με τον Μεντιέτα, έκανε ένα συρτό σουτ που λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη μετά την κόντρα πάνω στο πόδι του Γκαρθία.

Η πρώτη απειλή στο δεύτερο μέρος ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Έσε συνεργάστηκε με τον Κοστίνια, ο Πορτογάλος τροφοδότησε τον Αργεντίνο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, το σουτ του όμως πέρασε εκτός εστίας. Στο 59' οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και τρίτο τέρμα, κλειδώνοντας ουσιαστικά την νίκη. Ο Ποντένσε από τα αριστερά έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, «ξάπλωσε» δύο αντιπάλους, έπαιξε δίπλα του στον Ταρέμι που με ένα παράλληλο γύρισμα έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζέλσον Μάρτινς.

Eurokinissi

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν να πιέζουν και στο 72' έπειτα από ωραία ενέργεια του Νασιμέντο ο Ρέτσος προσπάθησε να βρει δίχτυα με ένα πλασέ από το ύψος του πέναλτι, ο Τσιντώτας έκανε μια ασταθή επέμβαση και ο Κλέιτον με προβολή σημάδεψε το σώμα του τερματοφύλακα του Αστέρα.

Το υπόλοιπο παιχνίδι κύλισε χωρίς προβλήματα για τον Ολυμπιακό, που διαχειρίστηκε τις δυνάμεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό και έδωσε χρόνο συμμετοχής στους νέους παίκτες (Κλέιτον, Αντρέ Λουίζ), ξεκουράζοντας αρκετούς από αυτούς που θα ξεκινήσουν στο προσεχές ντέρμπι.

Αστέρας AKTOR: Τσιντώτας, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε (Γιαμπλόνσκι 78'), Γκονζάλες (Τσίκο 61'), Μεντιέτα (Μπαρτόλο 61'), Τζοακίνι (Οκό 70'), Μίτροβιτς (Κετού 61'), Εμμανουηλίδης

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (Καλογερόπουλος 76'), Μπρούνο, Μπιανκόν, Ντάνι Γκαρθία, Έσε (Μουζακίτης 64'), Μαρτίνς (Αντρέ Λουίζ 64'), Ποντένσε (Γιαζίτζι 76'), Νασιμέντο , Ταρέμι (Κλέιτον 64')