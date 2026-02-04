Live η «έξοδος» του Ολυμπιακού στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR για τη Super League

Μεσοβδόμαδη αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League, με ένα από τα τρία παιχνίδια που είχαν αναβληθεί μέσα στη σεζόν να διεξάγεται στην Αρκαδία.



Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αφήνει για λίγο το «Γ. Καραϊσκάκης» και ταξιδεύει στην Τρίπολη για μια απαιτητική δοκιμασία απέναντι στον μαχητικό Αστέρα AKTOR, που «καίγεται» για βαθμούς στη μάχη των στόχων του.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr